Raggiunto da Sky Sport a Verbania, dove è stato ospite di un camp organizzato dal suo primo allenatore Rino Molle, Wilfried Gnonto fa un po' il punto della situazione su di sé dopo la sua ottima parentesi con la maglia azzurra. Mantenendo i piedi per terra: "Il gol fatto con l'Italia ha cambiato molte cose ma io sono lo stesso ragazzo di sempre e i miei genitori sono sempre gli stessi. Proviamo a essere distaccati da tutto ciò che succede intorno a noi: è chiaro che fa molto piacere essere sui giornali e in televisione ma non bisogna perdere di vista le cose importanti, che sono altre".