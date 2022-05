Festa grande per lo Zurigo, laureatosi campione di Svizzera con quattro giornate di anticipo, e per il suo attaccante Wilfried Gnonto, uno dei trascinatori della compagine biancoblu coi suoi otto gol in 30 partite. Gnonto, arrivato dall'Inter nel club elvetico, con le sue prestazioni ha suscitato l'interesse di diversi club europei: secondo l'Eindhoven Dagblad, infatti, il PSV Eindhoven si sarebbe messo sulle tracce del bomber tascabile di Verbania, monitorato con attenzione anche da Anderlecht e Borussia Moenchengladbach. Il contratto di Gnonto con lo Zurigo scadrà nel 2023.