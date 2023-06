Un gruppo di interisti vip, che condividono la loro passione in un gruppo WhatsApp dal nome "Gli Inter-Nati", ha deciso di scrivere una lettera aperta alla società per chiedere, tra le altre cose, di rifutare ogni offerta per André Onana, nuovo idolo del mondo nerazzurro, nonché il nome più chiacchierato in chiave mercato negli ultimi giorni. L'architetto Stefano Boeri, l'amministratore, con Valentino Rossi, Max Pezzali, Francesco Renga, Enrico Bertolino, Giacomo Poretti, Gad Lerner e Alessandro Profumo, hanno scritto direttamente al club di Steven Zhang: "Grazie per averci fatto vivere un anno e una serata straordinaria - le parole riportate da Gazzetta.it -. E grazie per aver con le vostre scelte coraggiose confermato uno stile e un senso di appartenenza che sono i requisiti esclusivi e storici della nostra grande Inter".

Poi il passaggio sull'ex Ajax, che deve essere incedibile nei pensieri di questi fan famosi: "Vi scriviamo perché crediamo che la prova di forza dimostrata ad Istanbul, l’intensità e la generosità con cui i nostri ragazzi hanno messo in difficoltà la squadra più forte del mondo, meritino una riflessione approfondita. Sono una risorsa straordinaria che oggi, meritatamente, avete a vostra disposizione. Per favore non disperdetela. In particolare, ci permettiamo di chiedervi di non cedere a nessuna offerta per la vendita di Onana. È un ragazzo fantastico e un grande portiere, è capace oltre che di esercitare un carisma formidabile sui suoi compagni di reparto, anche di incarnare un ruolo imprevedibile e funambolico - quello del "portiere libero" - che pensavamo di aver vissuto solo sui campetti improvvisati del calcio delle nostre infanzie. Non vendete Onana, per favore".

E, infine, la chiusura: "Regalateci il sogno di una squadra che, a partire dal suo grande numero Uno, da metà agosto riprenderà a farci sognare e ad essere unica: nello stile, nella passione, nel coraggio. Grazie ancora di tutto".