Tra il 26 maggio e il 2 giugno si sono verificate sui social oltre sei milioni di interazioni sul toto allenatori di Serie A: tra conferme e valzer di panchine l’argomento si conferma come il più appassionante in Italia. E’ la valutazione di SocialData, che ha condotto una ricerca in esclusiva per l’ADNKronos. Tra un Antonio Conte al Napoli e un Thiago Motta alla Juventus, però, si parla anche tanto di quei tecnici che sono destinati a rimanere sulle loro panchine, tra i quali ovviamente c'è Simone Inzaghi, campione d'Italia con l'Inter.

L’allenatore della seconda stella nerazzurra, nel dettaglio, ha un sentiment positivo dell’81% e 2.400 menzioni nel periodo considerato, con un picco di menzioni in relazione all’incontro con la nuova proprietà marcata Oaktree e il rinnovo del contratto.