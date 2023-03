Moise Kean sarà costretto a saltare Juventus-Samp e Inter-Juve: all'attaccante bianconero, infatti, è stata inflitta una squalifica di due giornate, oltre a una multa da 10mila euro, dal Giudice sportivo per aver colpito con un calcio alle gambe Gianluca Mancini sul finale della sfida di domenica scorsa con la Roma. Niente 26esimo turno anche per Bryan Cristante, Adam Marusic, Arkadiusz Reca e Federico Marchetti, questi ultimi due non parteciperanno alla gara del Picco contro i nerazzurri di venerdì sera.