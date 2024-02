Nulla da segnalare in chiave Inter per quanto riguarda le decisioni del Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, prese dopo la 25esima giornata di Serie A. Nel comunicato pubblicato sul sito della Lega, si apprende che Luka Jovic è stato squalificato per due turni "per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria (Izzo, ndr). Dovranno stare fermi per un turno, invece, Marin Pongracic e Patrick Dorgu (saltano l'Inter), Giovanni Di Lorenzo ed Emanuel Gyasi.