La Serie A 2021-22 è finita in anticipo per dieci giocatori, ammoniti da diffidati o espulsi nella penultima giornata di campionato. Lo ha deciso il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha squalificato per due turni Sofian Kiyine per 'calcio nelle parti intime a un avversario (Pellegrini, ndr)' in Roma-Venezia e ha comminato uno stop di una giornata a Omar Colley (anche 10mila euro di multa, salterà Inter-Samp), Ederson, Patric, Gunter, Gyasi, Maleh, Malinovskyi, Okereke e Vacca. Poco da segnalare in chiave Inter, se non l'undicesima sanzione per Hakan Calhanoglu e soprattutto l'ingresso in diffida di Matteo Darmian.