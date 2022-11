Sono otto i calciatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la dodicesima giornata di Serie A che si è chiusa ieri col successo in rimonta del Bologna sul campo del Monza. Salteranno il prossimo turno: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Valerio Verre (Sampdoria), Armand Laurienté (Sassuolo), Dimitris Nikolaou (Spezia), Karol Linetty (Torino), Federico Ceccherini, Pawel Dawidowicz, Isak Hien (Verona). Un turno di stop anche a Ivan Juric, allenatore del Torino, punito inoltre con una multa di 5mila euro per aver contestato 'rivolgendo un'espressione irrispettosa' la decisione di Rosario Abisso di non fischiare il fallo di Messias su Bongiorno prima dell'1-2 del Milan In chiave Inter da registrare la seconda sanzione per Alessandro Bastoni.