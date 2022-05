Jean Francois Gillet, vecchia conoscenza del calcio italiano e oggi preparatore dei portieri dello Standard Liegi, interviene a gianlucadimarzio.com sul tema riguardante la costruzione dal basso e i recenti errori di Meret e Radu. "Quello che dico ai miei è di non inventarsi niente. Ora i portieri si sentono troppo a loro agio quando sono pressati, si sentono tutti in grado di giocare con i piedi, ma non tutti sono bravi e non tutti giocano facile - dice - Se fai il secondo e vieni chiamato in causa devi farti trovare pronto. La fiducia però viene con le partite, se non giochi mai è dura. Adesso i portieri giocano così tanti palloni con i piedi che delle volte guardi dove devi metterla, quindi capita il liscio perché devi giocare in un tempo”.