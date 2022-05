L'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini, intervistato da CalcioStyle.it, ha parlato della possibilità di vedere Henrikh Mkhitaryan lasciare i giallorossi per accasarsi all'Inter: "Non saprei, è un gran giocatore che ha dato tanto alla Roma. Ogni professionista sceglie il percorso che vuole fare, in caso di cessione spero che arrivi un giocatore di qualità. Paulo Dybala sarebbe la ciliegina sulla torta. Sarei molto contento arrivasse ma onestamente penso che sia un’operazione difficile, stiamo parlando di un giocatore fortissimo però penso che per prendere questi giocatori bisogna muoversi in anticipo. Sarebbe il giocatore ideale per fare coppia con Tammy Abraham.