Intervenuto ai microfoni di ItalPress, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha esternato tutta la sua soddisfazione per il rotondo successo di ieri della Fiorentina contro l'Inter: "La partita di ieri aveva un significato simbolico perché a tutti noi veniva il ricordo di quell’ ambulanza che intervenne in quel terribile momento in cui si fermò il cuore di Edoardo Bove. Devo dire che proprio l’efficienza della nostra struttura sanitaria, l’efficienza dei sanitari che applicarono le apparecchiature in ambulanza nel trasporto del giocatore a Careggi, furono fondamentali in una drammatica esperienza conclusa per fortuna in modo positivo".

Giani prosegue: "Quella di ieri non poteva che essere una bella festa nel momento in cui la Fiorentina da un punto di vista sportivo ha dimostrato superiorità, successo, grande talento nel difensore cresciuto in casa nostra, Luca Ranieri che ha sbloccato il risultato, e poi il talento di quello che è Moise Kean, davanti agli occhi dell’ allenatore della Nazionale, con quei due bellissimi gol. Una festa per la Fiorentina, una festa per Firenze, nel ricordo di quello che è accaduto ad Edoardo Bove".