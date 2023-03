Giacomo Ferri, ex giocatore e allenatore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare anche di Lukaku e di altri attaccanti della Serie A. "Vlahovic e Lukaku arrivano da infortuni, il primo da una pubalgia che è molto fastidiosa e delicata, Lukaku ha avuto un problema fisico e una ricaduta. Leao e Abraham hanno le squadre in difficoltà. Dire chi può tornare decisivo è difficile, mi auguro che tutti tornino ad essere a grandi livelli".

Una battuta anche sulle due milanesi che ai quarti di finale di Champions se la vedranno con Benfica e Napoli. "Rischiano entrambe, però credo rischi più il Milan".