Riforma sì, riforma no. Da anni se ne discute, ma le discussioni sono rimaste sempre tali. Ne ha parlato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a centotrentuno.com : “Non vogliamo tornare all’autoriforma come successo 10 anni fa, l’intenzione è quella di eliminare ripescaggi e riammissioni ma per farlo dobbiamo attendere che il calcio vada verso la riforma - ha spiegato -. Quando questo avverrà, saremo i primi a dire stop ai ripescaggi".