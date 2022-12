Dopo essere stato vicino all'Inter, Alan Matturro alla fine approderà in Italia a gennaio ma per vestire la maglia del Genoa. Il giovane difensore uruguayano ha svolto in mattinata le visite mediche per conto del Grifone, intanto ieri Alberto Gilardino, tecnico rossoblu, lo ha accolto così dopo la partita contro il Frosinone: "Giocatore giovane, la società ci crede molto, ci auguriamo di avere in casa un grande giocatore. Fra due giorni inizierà gli allenamenti”.