Dopo la brutta sconfitta di Riad contro il Milan, l'Inter riparte da Venezia domenica prossima, primo appuntamento di una serie di impegni che costelleranno il mese di gennaio dei nerazzurri che avranno da disputare 6 partite in 18 giorni. In casa del club lagunare l'Inter inaugurerà il girone di ritorno, dopo aver concluso il girone d'andata con due partite da recuperare: "Il 15 gennaio la partita con il Bologna - rinviata per gli impegni in Supercoppa -, mentre all'appello manca ancora la conclusione del match interrotto con la Fiorentina (data da destinarsi)" sottolinea Inter.it che rende note le modalità di vendita dei tagliandi per le gare casalinghe di gennaio.

La gara che avrebbe dovuto chiudere il girone d'andata dell'Inter, ovvero quella contro il club rossoblu, valida per la 19ª giornata di Serie A - rinviata per gli impegni in Supercoppa Italiana - si disputerà mercoledì 15 gennaio alle 20:45 a San Siro. "Sarà la prima sfida del 2025 al Meazza per la squadra nerazzurra, e i tifosi interisti sono pronti a tornare a riempire lo stadio. I biglietti per assistere al match sono in vendita, con tagliandi a partire da 20€, con riduzioni disponibili per Under16 e Under30.

Subito dopo la sfida con il Bologna, l'Inter tornerà nuovamente a San Siro per la 21ª giornata di Serie A, quando affronterà l'Empoli nella sfida serale di domenica 19. Un match che avrà bisogno di tutto il calore del pubblico del Meazza, per continuare nel percorso stagionale.Anche per la sfida con l'Empoli sono in vendita i biglietti con prezzi a partire da 20€, con riduzioni disponibili per Under16 e Under30".

Dopo l'Empoli toccherà al Monaco, "un match di fondamentale importanza nel percorso in Champions League per l'Inter. Nella fase campionato, dopo sei giornate, l'Inter è attualmente al sesto posto con 13 punti, all'interno dunque delle prime otto posizioni che garantirebbero l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Il 22 gennaio l'Inter scenderà a casa contro lo Sparta, a Praga nella settima giornata, penultimo atto della fase campionato. Poi, il 29 gennaio alle 21:00, ospiterà a San Siro il Monaco. Servirà un Meazza pieno per chiudere al meglio la prima fase della competizione europea".