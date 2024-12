Carmine Gautieri, ospite dei colleghi di Radio Firenze Viola, ha espresso alcune convinzioni sulla lotta Scudetto: "Quest'anno il campionato è molto diverso. Non c'è l'ammazza campionato. Le tre che si giocheranno lo scudetto sono Inter, Atalanta e Napoli. Poi ci sono Fiorentina e Lazio e tutto può succedere. Adesso ci deve essere la bravura della società di migliorare per puntare a qualcosa di importante. Non so se la Fiorentina potrà lottare per vincere lo scudetto ma se si migliora può dar fastidio", ha detto.