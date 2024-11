"E' un campionato che si è un po' diviso. Nella parte alta della classifica possono sognare lo scudetto un po' tutte quante, poi l'Inter credo abbia qualche possibilità in più. In questo momento, però, diverse squadre possono essere particolarmente felici". Così Gian Piero Gasperini, intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport, definisce l'avvio della stagione in Serie A. Tanti altri gli argomenti su cui si è soffermato il tecnico dell'Atalanta.

La partecipazione alle coppe europee.

"Tanti dicono che le coppe tolgono, ma per noi sono eccezionali. Ti possono togliere in certi momenti per la frequenza con cui giochi, c'è qualche infortunio. Ma la capacità di giocare in competizioni come la Champions arricchisce la squadra sotto tutti gli aspetti".

Daniel Maldini.

"Sicuramente Daniel Maldini sta facendo molto bene, ma credo che l'Atalanta si debba sempre guardare in giro per questo profilo di giocatori perché sono quelli che può raggiungere, far migliorare e crescere. L'obiettivo più importante dell'Atalanta sono i bilanci e la tipologia di giocatori a cui pensa è molto simile ai Maldini o a giocatori della sua età".

Il calendario fitto.

"Si stanno aggiungendo troppe partite, soprattutto non sempre piacevoli e utili. A questo bisogna stare attenti. Il rischio delle tante partite è dato dagli infortuni perché avvengono spesso in partita, quasi mai in allenamento. Noi abbiamo avuto un'esperienza molto positiva l'anno scorso quando da febbraio a inizio giugno abbiamo giocato quasi sempre tre volte a settimana utilizzato una quindicina di giocatori. Si può giocare anche tre volte a settimana, non con la stessa continuità per tutto l'anno".

La nuova formula della Champions League.

"Mercoledì sarà la quarta giornata, c'è la particolarità della classifica globale che faccio ancora fatica a capire se sia la soluzione giusta perché è chiaro che il calendario è molto diverso per le squadre. La vedo come una prova che si può fare quest'anno. Non dà la stessa adrenalina del dentro-fuori, ci sarà nei turni successivi. Ci sono tantissime partite, alla fine di questa prima fase si trarranno delle conclusioni, vedendo anche che tipo di classifica nascerà. Ci sarà molta incertezza e anche un po' di confusione".

Inter-Napoli.

"Bella partita tra prima e seconda. L'espressione del nostro campionato, poi ci sono tutta una serie di squadre che cercano di approfittarne. Mi sembra un bel campionato, al di là delle polemiche arbitrali, ma mi sembra anche un campionato che offre delle belle partite".