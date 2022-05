Durante questa stagione, l'Atalanta ha latitato offensivamente dopo aver abituato per anni a produzioni di gol imponenti, specie sul fronte degli esterni. Gian Piero Gasperini, tecnico orobico, sottolinea a DAZN quelli che sono stati i problemi partendo dall'assenza di un giocatore molto importante da questo punto di vista: "Robin Gosens era un esempio straordinario di realizzazione, quest'anno abbiamo avuto un momento un po' difficile con tutti. Oggi è arrivato uno dei rari gol su calci piazzati, abbiamo avuto un po' meno in tutti quanti. Ci sono stati anche parecchi infortuni, ma globalmente rimaniamo una squadra in grado di segnare. Quando non ci siamo riusciti abbiamo perso punti".