Juve-Inter 2-0 è stata la vittoria simbolo della filosofia del di Allegri. "Più Allegri di così si muore - scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport -. Con la maiuscola perché è stata l’apoteosi del calcio di Max: vittoria fondata sulla difesa, imbattuta in campionato per la quarta partita consecutiva, come non succedeva dal dicembre 2018; resistenza passiva e sofferta nel primo tempo, senza tiri in porta, contro un’Inter padrona del gioco; fiducia cieca nel contropiedone della gloria che infatti è arrivato grazie alle gambe veloci di Kostic, che prima ha mandato in gol Rabiot e poi il giovane Fagioli, al secondo squillo consecutivo. (...). Ma bianconeri allegri anche con la minuscola, perché con la quarta vittoria consecutiva si portano oltre l’Inter, a 10 punti dal Napoli. Troppi, al momento, per come gioca il Napoli e per come non gioca la Juve, al di là del cuore".