"L’Inter, a punteggio pieno, ospita il Sassuolo che domenica ha ribaltato la Juve e che nel torneo scorso, a San Siro, ribaltò il Milan. Nel campionato 2022-23 i nerazzurri hanno perso 18 punti contro squadre finite nella parte destra della classifica, cioè il distacco finale dal Napoli (90-72). In questo senso, la vittoria di Empoli ha segnalato una svolta virtuosa, non tanto per il risultato, quanto per l’aggressività con cui ha iniziato l’incontro: 3 tiri nei primi 3 minuti. Eppure c’erano le condizioni ideali per un calo di tensione: l’avversario a zero punti, stadio di provincia all’ora di pranzo…".

Lo scrive Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport. "Oggi contro il Sassuolo e sabato a Salerno, dove nel torneo scorso lasciò due punti al 90’, Inzaghi chiede la conferma della svolta e di prolungare la striscia di vittorie iniziate in primavera: 7 delle ultime 8 partite del campionato scorso, 5 su 5 in quello attuale. La sensazione che dà il tecnico nerazzurro è quella del ciclista appena andato in fuga che abbassa la testa sul manubrio e pedala a tutta per cercare di aumentare il vantaggio. Infatti pare orientato a non spendere una briciola di turnover".