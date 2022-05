Il pensiero di Adriano Galliani, grande contabile dei trofei del Milan, corre subito all'Inter dopo il 19esimo scudetto vinto dai rossoneri nella loro storia: "Godiamoci questo trionfo anche perché come numero di titoli nazionali ci permette di raggiungere l’Inter a quota 19 - le parole dell'ad del Monza e grande ex dirigente del Diavolo alla Gazzetta dello Sport -. Ricordo quando al nostro diciottesimo già pensavamo alla seconda stella: la volevamo raggiungere prima dell’Inter e questo resta l’obiettivo. Non dimentichiamo che la città di Milano è la sola ad avere due squadre che possano entrambe vantare la vittoria della Champions League. E che anche quest’anno porta sul podio due squadre: l’anno scorso prima l’Inter, secondo il Milan. Stavolta primo il Milan, seconda l’Inter: decisamente meglio così".