Intervistato dalla tv di Calciomercato.it , Gianluca Galliani , figlio del più famoso Adriano, ha rivelato un retroscena che coinvolge anche l’inter e il Milan: “Papà aveva finito la campagna acquisti, io stravedevo per Nesta e lo martellai tutti gli ultimi giorni. All’Inter avrebbe spostato tantissimo, era destinato ad andare lì, ma alla fine lo convinsi. Lo metto non distante da Baresi e Maldini”.

Sul mercato estivo del Monza, invece, Galliani junior conferma l’interessamento per Paulo Dybala: “Ci sono stati dei confronti, anche con dei top player. Forse Dybala era quello più concreto. È chiaro che la presenza di Berlusconi e Galliani permette di sedersi a tavoli al momento non ipotizzabili per il Monza”.

Chiosa sulla Serie A: "Nella situazione attuale in Serie A siamo distanti. Non possiamo più pensare di vincere la Champions. L’ultima di Premier fattura più delle nostre big”, ha concluso.