"Sono stato invitato dall'UEFA, andrò assolutamente ad Istanbul". L'annuncio è di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e storico ad del Milan, intercettato a margine della prestazione della sua autobiografia 'Le memorie di Adriano G.'.

"Ovviamente sono milanista, ma credo che per la città di Milano e per il calcio italiano faccia benissimo se una squadra italiana possa giocare una finale, e ancor di più se una squadra italiana la vincesse - dice il Condor -. Voi sapete tutti che le vittorie internazionali portano punteggio a tutte le squadre. In campionato si è rivali, quando si gioca con le squadre estere bisogna tifare per le squadre italiane".