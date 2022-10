Intervistato in esclusiva dai colleghi di Libero, Giovanni Galeone non ha risparmiato critiche durissime all'Inter, protagonista di un avvio di stagione pessimo, non mancando di stroncare il lavoro di Simone Inzaghi: "Gioca malissimo e ho l’impressione che il tecnico facesse bene alla Lazio perché non aveva da scegliere chi mettere in campo, viste le poche alternative - le sue parole -. All’Inter ha preferito Correa a Dybala, alterna i difensori, cambia se uno è ammonito. Non ha e non dà certezze".