L'ex tecnico Giovanni Galeone, intervistato da Vikonos Web Radio, ha parlato anche dell'Inter e del suo percorso europeo: "I nerazzurri - dice l'ex allenatore tra le altre di Udinese, Pescara e Napoli - sono in un girone terribile ma sono in forma. Ovviamente contro il Bayern Monaco non si può pensare di vincere, si giocheranno la qualificazione come secondi col Barcellona".