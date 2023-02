"Quando si arriva ad un derby non c'entra la classifica, se la volta prima hai vinto o perso. È chiaro che il Milan non vive il suo momento migliore, è vero. Però è anche vero, come si dice, che il derby può far tornare il Milan a sorridere e a riprendere il cammino. Sarà una partita difficile per entrambe, al di là di chi sta meglio o peggio". Questo il pensiero di Fabio Galante, intervistato da Pianeta Milan, dove l'ex interista ha analizzato ampiamente la situazione attuale delle due milanesi in vista della stracittadina di domenica.

Però se il Milan non dovesse vincere rischierebbe di andare ancora più in basso...

"Si, ha ragione. Ma se l'Inter perde torna nei casini come successo contro l'Empoli. Siamo sempre lì. È una partita importante per entrambe le squadre. Chi dovesse perdere passa dei momenti non facili. I punti son pesanti, il Napoli viaggia a mille all'ora. C'è il discorso della Champions. È una partita importante per entrambe, non credo che se dovesse perdere l'Inter vivano sereni".

Secondo lei, cosa deve temere il Milan da questa Inter?

"È chiaro che affronta un'Inter fatta di grandi campioni, come ce li ha anche il Milan. L'Inter ha nell'attacco giocatori forti, come Lautaro, Lukaku, Dzeko, gli inserimenti di Barella, la fisicità nei calci da fermo. Ha giocatori forti l'Inter. Io penso che il Milan debba essere bravo a non concedere niente perché poi ci sono i giocatori forti che fanno la differenza e ti fanno vincere la partita".