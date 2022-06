Fabio Galante , ex difensore dell'Inter, ha parlato del mercato nerazzurro a margine di un evento a Firenze. "Dybala all'Inter? Sarei contento - le sue parole a Tuttomercatoweb -. Ci ho giocato insieme nella partita organizzata da Eto'o. È un ragazzo per bene e intelligente, sarei molto contento perché ha grandissime qualità ed è un giocatore da grande squadra. Anche Lukaku? Non sarebbe male, lui con Dzeko, Lautaro e Dybala. Abbiamo grandissimi dirigenti e loro sapranno quali sono le scelte giuste per costruire un'Inter più forte".

Lukaku e Dybala, ma non solo. Galante parla anche di Udogie e Milenkovic. "È un bravo giocatore che potrebbe andare a completare la rosa - aggiunge -. Un giovane come lui che gioca con i più esperti, diventa ancora più forte.Milenkovic come Bremer sono giocatori affidabili e già pronti per le grandi squadre. Scambio con Pinamonti? È già qualche anno che gioca in Serie A e ha già segnato. Sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina. Servono attaccanti italiani per le migliori squadre italiane".