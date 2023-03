Roberto Gagliardini è un ex della partita: il centrocampista dell’Inter ha infatti militato nello Spezia nella stagione 2014-2015, totalizzando 14 presenze con una rete all'attivo. Contro i liguri, l'ex Atalanta ha realizzato il suo ultimo gol in casa in campionato nel dicembre 2021, lui che alle squadre liguri h segnato in carriera ben otto dei suoi 15 gol in carriera.