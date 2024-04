L'Alcione è da ieri la terza squadra di Milano qualificata per un campionato professionistico, la Serie C, conquistata sul campo dopo aver vinto il girone A della Serie D. Grazie a un accordo con l'Inter, gli orange puntano a giocare il prossimo torneo all'Arena Brera (dove da qualche settimana gioca la squadra femminile nerazzurra), ma non c'è ancora certezza.

"Mi occuperò della parte legata all'iscrizione e a dove potremo giocare perché al campo sportivo Kennedy ovviamente non potremo - ha detto ieri il direttore generale Giacomo Gagliani ai canali social del club -. Speriamo di riuscire a trovare la combine per giocare in Arena, sennò troveremo delle soluzioni alternative".