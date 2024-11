Il tecnico Gaetano Fontana, ospite di Radio Marte, ha fotografato la lotta Scudetto, affermando alcune convinzioni: "Il vantaggio del Napoli non sorprende più di tanto, sorprende piuttosto che l'Inter e qualche altra big abbiano perso già qualche punto per strada. Di sicuro l'impatto di Conte è stato devastante, la squadra si è ritrovata con il suo allenatore dopo la partenza nefasta di Verona, da lì c'è stata una presa di consapevolezza maggiore, si sono andati ad allontanare gli scheletri della passata stagione e tutto il gruppo ha ritrovato autostima e in tutto l'ambiente Napoli si respira un'aria magica", ha concluso.