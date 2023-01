Verrà introdotto a partire dalla Supercoppa Italiana il nuovo sistema semi-automatico di segnalazione del fuorigioco, già visto ai Mondiali in Qatar e presentato quest'oggi a Lissone all'International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A. Le telecamere utilizzate saranno complessivamente 12 (8 del sistema Hawk-Eye e 4 che fanno parte del broadcast, quindi della trasmissione della partita). Il sistema riconosce 29 punti diversi dello scheletro umano dei giocatori tracciati (Skeletal Points Tracked) attraverso una virtualizzazione del sistema. Vengono tracciati anche i punti che non valgono per il fuorigioco, ad esempio le braccia, ma il sistema sa come riconoscerli.