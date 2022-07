Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 di proprietà Inter, dopo aver concluso la stagione col Crotone, si appresta ad affrontare una nuova esperienza in serie B col Frosinone.

L'attaccante ex Volendam, al termine del match dei ciociari con la Ternana, si è presentato cosi: "Vengo da due stagioni importanti. In Olanda sono cresciuto molto, lo scorso anno nonostante sia stato un campionato difficile mi è servito nel percorso di crescita avviato. Come sempre darò il meglio per aiutare la squadra per raggiungere i nostri obiettivi e per migliorare. Ho avuto impressioni buonissime fin da quando sono arrivato. E’ un gruppo sano, sono sicuro che ci toglieremo insieme grandi soddisfazioni”.

L'attaccante nato a La Spezia poi si sofferma sulla stagione che verrà e sulla possibile concorrenza in attacco: "Non mi pongo degli obiettivi, ragiono partita dopo partita. Il modo di concepire il calcio da parte di mister Grosso mi piace. Ci grandissimi giocatori in questa squadra, sono pronto a carico per dimostrare il mio valore a tutti, posso giocare sia da prima punta che seconda punta. Svario su tutto il fronte offensivo, ho una buona corsa”.