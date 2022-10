A margine della cerimonia di premiazione della Hall of Fame della Fiorentina, Sebastien Frey è tornato sui fatti del match del Franchi, in campo e fuori. Partendo dal suo post Instagram dove esprimeva lamentele verso il VAR che gli è valso le risposte piccate di due altri ex nerazzurri come Marco Materazzi e Ivan Zamorano: "Sono stato sommerso da insulti degli interisti, non ho scritto nulla contro l’Inter ho solo sottolineato che ci sono stati degli episodi che hanno penalizzato la Fiorentina come in altre occasioni sono state penalizzate altre squadre. Il VAR usato cosi non serve, ma l’Inter non c’entra nulla, tanto domani non mi insultano più, sono leoni da tastiera. Gli scontri in tribuna? Firenze non è una citta violenta, c’è stato un episodio violento da condannare ma avvengono in tutti gli stadi tutte le domeniche, cose che non vengono riprese dalle telecamere. Quella non è Firenze, non siamo delinquenti. Non cominciamo ad accusare Firenze, Firenze è una citta di calcio, punto”.