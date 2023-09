Ospite di Radio Serie A con RDS, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, commentando l'esito del derby di sabato si lascia andare ad una punzecchiata, lui che fu protagonista in negativo dello sciagurato derby del 6-0 del 2001: Cosa dico ai milanisti dopo il 5-1? Diciamo che i milanisti dopo il 6-0 non si misero nei miei panni, io ho ripreso le prese in giro. Credo che il Milan non debba parlare, nel 2023 ha perso tutti i derby. L'Inter ha dimostrato di essere superiore al Milan e sono contento. Nell'ultimo derby i nerazzurri hanno dominato la partita, essendo superiori dall'inizio alla fine. Ho sentito prima della partita un paio di giocatori del Milan che si dicevano convinti di vincere; a me hanno insegnato a parlare dopo, non prima. L'Inter ha parlato poco e ha agito in campo".

Frey sottolinea poi l'ammirazione per una delle colonne dei nerazzurri: "Federico Dimarco ha un grande senso di appartenenza, è uno che la maglia dell'Inter addosso. Sappiamo il suo percorso e oggi è uno degli insostituibili di questa squadra. Lautaro Martinez è sempre stato un giocatore molto generoso, ha una forza fisica che gli permette di aiutare la squadra sia in fase offensiva che difensiva. La fascia di capitano gli ha dato più responsabilità e voglia di aiutare come carisma. E' uno dei leader di questa Inter". Chiosa su Simone Inzaghi: "Mi ricordo le critiche ricevute da Inzaghi nel corso della scorsa stagione. Per me ormai si è creato uno scudo che gli permette di lavorare con serenità. L'anno scorso è comunque arrivato a giocare una finale di Champions, adesso l'Inter ha acquistato maggiore credibilità e sono certo che sia tra le squadre che stanno meglio in Europa".