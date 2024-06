E' stata pubblicata questa mattina sui canali ufficiali azzurri l'intervista realizzata con Davide Frattesi al termine di Italia-Bosnia, decisa proprio da un gol del centrocampista.

"Scamacca mi insulta perché poteva farmi due assist ma non sono stato bravo a sfruttarli... - scherza l'interista - Si sono viste cose positive, abbiamo lavorato tanto e ci sta che le gambe non siano al 100%, ma si sono viste delle cose fatte bene da cui ripartire e continuare a lavorare per arrivare al top nel girone. Vincere conta sempre, per cui va bene così. Ripeto: siamo ancora un po' imballati ma le giocate che abbiamo provato sono parzialmente riuscite. Le altre verranno con le gambe un po' più brillanti. La posizione mi piace, giocare con Gianluca è più facile perché ci conosciamo da tanto tempo e capiamo al volo uno il movimento dell'altro e poi tira via almeno un paio di difensori. Giocare con lui aiuta".