Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Davide Frattesi ha parlato anche di Andrea Pinamonti e del suo primo impatto con il Sassuolo. "Pinamonti è uno che fa più sponda di spalle, mentre Scamacca esce più dall’azione per mettersi verso la porta - ha spiegato il centrocampista neroverde -. Con Pina si può prendere palla più in corsa, lui è bravo a tenere la posizione. Scamacca invece riesce a mandarti in verticale.