Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi ha parlato così a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Ucraina che qualifica gli azzurri a Euro 2024: "È bellissimo, il percorso non è stato facile. Abbiamo appreso cose nuove, tutto questo andava rodato e non c'era molto tempo. È una soddisfazione doppia, ma deve passare il messaggio che l'Italia non può non qualificarsi agli Europei, quindi questa deve essere vista come una cosa normale. Sapevamo che restando sullo 0-0 avremmo sofferto, non si può mai sapere. Ma l'importante è che siamo passati, era fondamentale".

Sulla gara di oggi a centrocampo: "Loro giocavano a cinque, abbassavano la mezzala e c'era poco spazio. Non è stato facile. Noi volevamo mantenere il risultato e alla fine ce l'abbiamo fatta", ha concluso.