Gol da record quello segnato da Davide Frattesi, in gol contro l'Udinese dopo soli quarantatré secondi di gioco. Quanto aiuta segnare così presto in stadi così complicati? A rispondere è lo stesso autore della rete d'apertura dei cinque gol totali messi a referto al Bluenergy Stadium ai microfoni di Inter TV a margine del match: "Tanto, anche perché oggi il campo non era in perfette condizioni e non ci permetteva di esprimere il nostro gioco al 100% quindi segnare così presto è servito per fare aprire qualche varco".

Oggi avete approcciato molto bene, però poi manca qualcosa. Cosa vi manca per tornare a quelli dell’anno scorso?

"L’approccio era la cosa più importante da registrare, perché nel primo o nel secondo tempo del derby non è stato dei migliori e credo che oggi ci siamo riusciti. Invece per quanto riguarda il resto credo che abbiamo avuto maggiore solidità tra attaccanti e centrocampisti perché a volte li lasciamo troppo soli. Quello che ci manca rispetto all’anno scorso è che la squadra era tutta compatta e non c’era spazio tra le linee. Credo sia quello che dobbiamo ritrovare".

Questo stadio ti porta un po’ fortuna. Te lo sentivi o qualche compagno aveva predetto il gol?

"Come al solito Asllani scherzando perché ieri abbiamo dovuto dormire in doppia perché purtroppo non c’erano camere e lui è stato tutta la sera a dirmi ‘domani segni, domani segni’. Ho provato in tutti i modi a fargli cambiare stanza ma non ci siamo riusciti e ho dovuto dormire con lui. Lo riproporremo sicuramente perché ha portato bene".

Gli farai un regalo?

"Se facciamo in tempo a tornare andiamo a cena e offro io".

