Didier Deschamps, ct della Francia, ha già in mente che tipo di linea difensiva schiererà nella prima partita di Euro 2024, quella contro l'Austria in programma lunedì 17 giugno: "Sì, un'idea ce l'ho - ha spiegato ai giornalisti in conferenza stampa il tecnico transalpino -. Poi dipenderà dal livello di ogni giocatore. Ci sarà una prima scelta, poi vedremo come andrà. Ma questo vale anche per gli altri reparti. Potrei dover apportare modifiche, tutti devono preoccuparsi dell’obiettivo di squadra".