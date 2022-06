La chiave del successo storico della Croazia sulla Francia nella gara di Nations giocata lunedì sera è da ricercarsi soprattutto a centrocampo, secondo Josip Brekalo: "Siamo stati un blocco difensivo unico dietro la linea del pallone, per poi ripartire veloci in contropiede: penso che questa strategia abbia funzionato - le parole del torinista -. Siamo stati bravi con la palla, grazie a Modric, Brozovic e Kovacic tutto è più facile per tutti. Dopo delle brutte esperienze con i francesi, sapevamo che la ricetta vincente era aspettarli e attaccarli in ripartenza".