La sua presenza a San Siro per l'Integration Heroes Match diventa l'occasione per i tifosi interisti per mandare messaggi a Paulo Dybala, provando a convincere lo Joya a sciogliere le riserve quanto prima e accettare la corte nerazzurra. Sugli spalti del Giuseppe Meazza è stato esposto anche uno striscione con un contenuto eloquente: "Paulo, ti aspettiamo. Amala".