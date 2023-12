Marcus Thuram e Federico Dimarco si divertono spesso in una serie di scambi sui social network. Tra gli ultimi post del giocatore francese una foto risalente al 2017 quando i due sono stati avversari in un Italia-Francia al Mondiale Under 20 in Corea del Sud.

I due si sfidarono negli ottavi di finale, partendo entrambi dalla panchina. La gara finì 1-2 per gli azzurri con reti di Orsolini e Panico, per la Francia andò a segno Augustin.