Sono nette le parole di Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, circa le prospettive di carriera di Nicolò Zaniolo, giocatore che, dopo aver spinto per lasciare la Roma nella sessione di mercato appena passata, ha fatto un passo indietro dicendosi pronto a mettersi di nuovo a disposizione della squadra. "In un caso del genere, il procuratore deve anche essere capace di mettere da parte la famiglia - le sue parole a TMW Radio -. Ha sbagliato e la Roma ha fatto quello che doveva fare. Forse 10-15 anni fa certe cose non succedevano, serviva forza nel gestire questa situazione da parte del giocatore.