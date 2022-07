"Se il Napoli prendesse Dybala, sarebbe un colpo da scudetto". Così Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo quando la Joya vestiva rosanero, durante la trasmissione 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv. "Dybala farebbe sicuramente fare il salto di qualità alla squadra di Spalletti - ha spiegato -. Andrebbe convinto un pochettino, ma sarebbe un grande colpo. Giuntoli potrebbe fargli un po' di corte, sarebbe grandioso. Confesso che, tra l'altro, Dybala al Napoli era il sogno di Zamparini, io però ero già avanti con la Juve, e ti dico che mi sono anche un po' pentito. Sono convinto che in azzurro si troverebbe meravigliosamente. Sarebbe un colpo anche più grande di quando arrivò Cavani".