Intercettato dalla stampa a margine dell'evento benefico United for Ukraine, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato così della questione stadio per Inter e Milan: "Noi non abbiamo spazio in questo senso - ha esordito -. Io continuo a dire che le due squadre hanno necessità di avere una struttura nuova perché aumenteranno il proprio budget e saranno sempre più competitive. Mi auguro che questa decisione venga presa. Perché è così difficile in Italia? È una domanda che sembra banale, ma che presuppone una lunga serie di considerazioni.