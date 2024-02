Intervistato da TAG24, Alberto Fontana, ex portiere dell'Inter, legge la partita di domani sera contro la Roma: "L’Inter è una squadra matura, che fino adesso ha dimostrato di essere la più forte e al tempo stesso umile. Poi ogni partita è a sé, se non ti esprimi come devi in una partita così importante paghi dazio. L’Inter non dà questa sensazione, ma se non interpreta la partita come ha fatto fino ad ora, cambiano le carte in tavola. Anche perché dall’altra parte c’è una Roma che ha fatto tre vittorie su tre, che si trova di fronte ad esami importanti, i giallorossi vanno rispettati. In mezzo al campo l’Inter è superiore per quantità e dinamismo. In quel reparto lì ha dettato legge, ma la Roma è una di quelle squadre che nella fantasia e nei momenti in cui ha il pallino del gioco in mano può farti male. Ecco perché l’Inter deve fare attenzione”.

Con la vittoria contro la Juventus, l’Inter ha dato una spallata definitiva al campionato?

“È favorita, la squadra che ha oggettivamente dominato, se continua così vince lo Scudetto, questo è chiaro. Ma dietro c’è una Juventus che fino ad ora è stata l’unica a dare fastidio ai nerazzurri, e Massimiliano Allegri non lascerà nulla al caso. Si farà trovare sempre pronto, in caso l’Inter dovesse rallentare, si troverà lì”.

Chi vincerà la sfida tra Lautaro e Lukaku?

“Lautaro avrà più palle per essere pericoloso rispetto a Lukaku, con quest’ultimo che anche se non sta segnando con continuità, è faticoso da tenere a bada. Diciamo che se Lukaku avrà una palla gol, Lautaro potrà averne quattro”.