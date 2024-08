L'Inter è ancora la squadra da battere? Nel corso della conferenza stampa a Milanello, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così risposto: "L'Inter è stata molto forte negli ultimi due anni, ha disputato una finale di Champions e vinto chiaramente uno Scudetto. Napoli, Atalanta e Juventus sono squadre che possono lottare per il titolo. Noi vogliamo entrare in questo gruppo contro una squadra fortissima come l'Inter, che ha gli stessi giocatori degli ultimi anni e ha lo stesso allenatore. Noi crediamo molto nelle nostre ambizioni e che possiamo entrare in questa lotta".