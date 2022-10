I fondi di private equity tornano all’assalto della Serie A. In via Rosellini, sede della Lega, sono arrivate per ora due manifestazioni di interesse, la prima di un consorzio formato da Carlyle Group, Apax Partners e Three Hill Capital mentre la seconda è la candidatura del gruppo finanziario Searchlight Capital.

La situazione è spiegata da Calcio e Finanza, e ricalca in parte quella già vissuta in Lega tra il 2020 e il 2021, quando per mesi presidenti e dirigenti discussero intorno al tavolo sull’offerta da 1,7 miliardi per il 10% della media company presentata dalla cordata formata da CVC, Advent e Fsi, trattativa che finì tuttavia con un nulla di fatto. E le prossime settimane potrebbero essere decisive per decidere se approfondire le offerte o mettere definitivamente la parola fine all’approccio dei fondi.

LE POSIZIONI. Il fronte dell’opposizione è guidato dal patron della Lazio Claudio Lotito e dal numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis, che già si schierarono apertamente (seppur con motivazioni diverse) contro l’offerta dei fondi e sembrano intenzionati a non cambiare posizione. Ci sarà però da capire come reagiranno gli altri club, alla luce del fatto che Liga e Ligue 1 abbiano già colto l’occasione fondi e la Bundesliga è pronta a fare lo stesso.