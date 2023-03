La Fondazione André Onana e il Club Deportivo Getafe Femenino hanno formalizzato un accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo del calcio camerunese. Questa alleanza permetterà alle giocatrici del club di André Onana, l'Eclair de Saa (Yaoundé), di giocare in Spagna e di mostrare il loro talento nel calcio europeo. La prima attivazione di questo progetto è stata formalizzata con l'incorporazione di due giocatori camerunesi nelle file del C.D. Getafe. Il portiere dell'Inter e Joseph Sanam, fondatore dell'agenzia di rappresentanza Alma Sports, hanno lanciato questo nuovo progetto con l'obiettivo di lottare per l'uguaglianza e promuovere il talento che risiede in Camerun e che ha la capacità di brillare in Europa.