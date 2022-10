Dopo il ko last minute contro l'Inter, la Fiorentina riparte in Conference League. Archiviato il successo sul Basaksehir, Vincenzo Italiano analizza la prestazione dei viola tornando anche sulla sconfitta del Franchi contro i nerazzurri: "Stiamo cercando di reagire a questo inizio non bello, dobbiamo cercare di trovare soluzioni, sia con che senza palla - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Qualcosina abbiamo messo in pratica, per me aver reagito alla bruciante sconfitta in campionato è un grande merito, mi fa piacere l'ottima prestazione e potevamo fare qualche gol in più, per la differenza reti. Però bella gara, serata che ci soddisfa e che volevamo".